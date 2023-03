Ramadan-Nafila 8e nuit : deux (2) « Rakaa » pour " les mérites de celui qui aurait adoré le DIEU unique pendant mille ans"

8ème NUIT : Deux (2) « Rakaa », soit un « Salama ». Dans chaque Rakaa, on doit réciter une fois la « Fatiha », douze fois « Qoul Houwallahou Ahad », et douze fois « Qoul Aouzou Bi Rabbi Nass ».



Résultat :

Celui qui aurait fait cela aura les mérites de celui qui aurait adoré le Dieu unique pendant mille ans et qui aurait restauré la communauté musulmane et l’aurait vêtus.