Ramadan-Nafila de la 13ème nuit : 10 rakkas pour «mille prières successivement»

13ème NUIT : 10 rakkas, soit 5 sallama. Dans chaque rakka, on doit réciter 1 fois la Fatiha, 7 fois « Issadja a nasroulahi » et 7 fois « Khoul hou allahou ahad ».



Celui qui aurait fait cela recevra la récompense de celui qui aurait fait mille prières successivement et jeûné pendant 20 ans ; il recevra son papier de la main droite. DIEU lui réservera au Paradis 7 Châteaux en métaux précieux de différentes sortes.