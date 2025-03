Ramadan et Carême 2025 : l’Ascosen rassure sur la disponibilité des produits mais dénonce la spéculation

L'Association des consommateurs du Sénégal (Ascosen) assure que les produits de consommation courante, tels que le riz, l'huile et le sucre en poudre, sont disponibles en quantité suffisante sur le marché pour le Ramadan et le Carême 2025. Cependant, son vice-président, Momar Cissé, alerte sur des pratiques spéculatives et appelle l'État à renforcer les contrôles.



« Après plusieurs réunions et visites dans les marchés, nous avons constaté à l'issue de tout cela qu'il y a une disponibilité au niveau produits importés que sont l'huile, le sucre qui se trouve à Richard Toll. Mais le problème que nous avons, c'est que beaucoup de commerçants ne veulent pas déplacer un camion jusqu'à Richard Toll et prendre du riz », a déclaré Momar Cissé sur Sud FM.



« En tout état de cause, on peut dire que le sucre existe à Richard Toll et il y a même un point de vente avancé au niveau de Dakar. Donc il y a une disponibilité du sucre », a-t-il ajouté.



Selon lui, la spéculation se trouve au niveau des boutiques de quartier. « Je demande aux consommateurs s'ils peuvent l'éviter et de se ravitailler en oignons et en pommes de terre au niveau de Thiaroye et marché Gueule-tapée », a-t-il conseillé.



Le vice-président de l’Ascosen appelle les autorités à agir fermement. « L’Etat doit agir et les corps de contrôle doivent investir le terrain pour qu’il n’y ait pas de spéculations sur ces produits-là surtout le sucre en poudre ».



Enfin, Momar Cissé exhorte les consommateurs à la vigilance. « Nous demandons aux consommateurs de veiller au grain et avoir l'esprit de dénonciation, à regarder les dates de péremption et la composition du produit parce que ce sont des moments de fortes consommations parce qu'il y a le Ramadan et le Carême. Beaucoup de commerçants véreux veulent en profiter », a-t-il laissé entendre.