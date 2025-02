Rapatriement de Sénégalais condamnés au Maroc : El Malick Ndiaye annonce l’examen d’un projet de loi le 10 mars 2025

Le Premier ministre, Ousmane Sonko et certains membres de son Gouvernement ont fait face aux députés de la 15 -ème Législature ce vendredi pour une séance de questions réponse sur les sujets phares de l’actualité du Pays.

À la fin de la séance, le président de l’Assemblée nationale El Malick Ndiaye a annoncé dans la foulée que les députés se réuniront à nouveau le 10 mars prochain, sis à l’hémicycle pour examiner un projet de loi.



Selon El Malick Ndiaye, ce projet de loi a pour but d’octroyer, au président de la République les prérogatives de pouvoir user de la convention entre le Royaume Chérifien et le Sénégal afin d’apporter l’assistance de l’Etat aux compatriotes vivants dans ce pays, mais également de pouvoir rapatrier les Sénégalais condamnés au Maroc vers le Sénégal.

La convention, indique-t-il, a été signé le 17 décembre 2024 à Rabat au Maroc.