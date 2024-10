Rapatriement des Sénégalais du Liban : Diomaye a offert une enveloppe de 50.000 F Cfa à chaque rapatrié

Cent dix-sept (117) Sénégalais vivant à Beyrouth et dans d’autres régions du Liban ont été rapatriés au Sénégal le 17 novembre dernier, à bord de l’avion affrété par le gouvernement du Sénégal et qui a atterri samedi, aux environs de 19h30 à l’Aéroport Léopold Sédar Senghor. Une enveloppe de 50.000 a été remis à chaque rapatrié par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a informé un des membres du groupe. Selon ce dernier, cet argent c’est pour assurer le transport vers leur domicile.



« Au Sénégal, nous avons été bien accueillis par le Président qui a été très compatissant. Il nous a dit que même s’il s’agissait d’un Sénégalais, le gouvernement serait parti le cherche. Nous étions fatigués et avions très faim. Ils nous ont introduits dans une salle climatisée et nous ont donné à manger », a expliqué Adji Mourtada.



A la fin de l’entretien, a-t-elle fait savoir, le Président leur a donné à chacun des 117 rapatriés une enveloppe de 50.000 F Cfa pour leur assurer le transport vers leur domicile.



Plus de 200 Sénégalais ont renoncé volontairement à rentrer



Si on compte ceux qui sont partis par leurs moyens, il y a en eu officiellement 61 désistements, mais si on tient compte de la liste de départ, ce sont plus de 200 Sénégalais qui ont renoncé au départ, malgré les insistances de la classe diplomatique.