Rapport ANSD : le trafic aérien à l’AIBD enregistre une progression mensuelle

Le trafic aérien à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) a enregistré une progression notable au mois sous revue par rapport au mois précédent, selon les données publiées ce mercredi 6 mars par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD). Cependant, les chiffres montrent un recul par rapport à la même période il y a un an, soulignant des défis persistants.



En effet, au mois sous revue, l’AIBD a connu une hausse de 17,4 % de la quantité de fret transporté, une augmentation de 11,1 % du nombre total de passagers et une progression de 7,6 % des mouvements d’aéronefs par rapport au mois précédent. Ces chiffres témoignent d’un regain d’activité après une période de ralentissement.



Malgré cette amélioration mensuelle, les comparaisons annuelles révèlent une baisse significative. Par rapport à la même période il y a un an, la quantité de fret a chuté de 24,1 %, les mouvements d’aéronefs ont reculé de 4,0 % et le nombre total de passagers a diminué de 3,7 %.