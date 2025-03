Rapport ANSD: les prix des boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants explosent de 10,2 % en février 2025

Au mois de février 2025, les prix à la consommation ont augmenté de 0,6 % sur un an, selon les données publiées, le 10 mars 2025, par l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD). Si l’inflation reste modérée, certains secteurs affichent des hausses de prix particulièrement marquées, à l’image des boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants, dont les coûts ont grimpé de 10,2 %.Cette augmentation dans cette catégorie contraste avec la tendance générale, où d’autres postes de dépenses ont connu des hausses plus modérées. Par exemple, les prix de l’ameublement, équipement ménager et entretien courant du ménage ont augmenté de 2,3 %, tandis que ceux des services de restaurants et d’hébergement ont progressé de 2,0 %.Le secteur des transports (+1,0 %) et celui du logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles (+0,8 %) ont également contribué à la tendance haussière des prix. En revanche, les produits alimentaires et boissons non alcoolisées ont enregistré une hausse plus modérée de 0,6 %, bien que leur impact sur l’inflation reste significatif.Un élément notable a toutefois permis de limiter l’inflation globale : la baisse des prix des biens et services liés à l’information et à la communication, qui ont chuté de 6,9 %.