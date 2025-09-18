Rapport Centif impliquant Waly Seck et Cie : une première garde à vue enregistrée

Le parquet financier a demandé au juge du premier cabinet financier l'ouverture d'une information judiciaire pour des faits "d’association de malfaiteurs en groupe criminel organisé et de blanchiment de capitaux commis par un réseau criminel organisé", dans l’affaire dite "Waly Seck et Cie" .



Selon le journal Libération, sur délégation, la Division des investigations criminelles (DIC) a effectué des oppositions visant directement le chanteur Waly Seck et six autres personnes mentionnées dans le réquisitoire introductif du parquet financier.



Selon les informations recueillies par le journal, une première arrestation a déjà eu lieu dans ce dossier. Il s’agit de Saliou Sylla, fondateur des Ets Saliou Sylla, également cité dans le réquisitoire. Il a été entendu puis placé en garde à vue de manière discrète.



Les investigations portent sur des retraits suspects s’élevant à 5,597 milliard de FCFA, effectués depuis les comptes de la société Wodrose Investment Ltd, suspectée d’appartenir au fils de l’ancien président de la République. Interrogé sur ces mouvements financiers, Saliou Sylla affirme que ces fonds étaient destinés à des opérations de change .



A rappeler que la gérante de cette société, Ndèye Seynabou Ndiaye, est déjà sous mandat de dépôt depuis quelque temps dans cette affaire.



Le chanteur Waly Seck, quant à lui, est actuellement à l'étranger.

