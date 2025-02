Rapport Cour des Comptes : Malick Gakou invite à tirer « les conséquences de cette calamité et situer les responsabilités individuelles et collectives »

Dans une publication sur sa page Facebook, l’ancien ministre Malick Gakou et leader du Grand parti, réagissant au rapport de la Cour des Comptes qui a mis en lumière des anomalies a invité à tirer « les conséquences de cette calamité et situer les responsabilités individuelles et collectives ».



L’ancien ministre sous Macky Sall, Malick est formel quant aux anomalies notées dans le rapport de la Cour des Comptes, pour lui, « il faut tirer toutes les conséquences de cette calamité et situer les responsabilités individuelles et collectives ».



L’ancien maire de Guediawaye a dénoncé la situation des finances publiques, la qualifiant de « génocide économique sans précédent dans notre histoire contemporaine.



Selon lui, les conséquences de cette mauvaise gestion pourraient remettre en cause les équilibres fondamentaux de la société et menacer l’avenir des générations futures.



Saluant « le courage et la témérité » du Premier ministre Ousmane Sonko, Malick Gakou souligne l'importance de remettre de l’ordre dans la gestion des ressources publiques.