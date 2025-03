Rapport "Feerdom House" : le Sénégal classé au rang de "pays libre"

Le rapport « Freedom in the World » 2024 sur la liberté dans le monde de Freedom House, a été publié mercredi dernier. Pour la 19e année consécutive, l'organisation à but non lucratif, note un déclin de la liberté dans le monde. Cependant, elle classe le Sénégal et certains pays de l'Asie du Sud parmi les pays qui ont connu des améliorations.



D'ailleurs, le Sénégal a été élevé au rang de "pays libre" qui renforce ainsi sa démocratie. Ce, malgré les tentatives du président sortant (Macky Sall) pour retarder les élections en 2024. Selon Freedom House, l'opposition a triomphé et est au pouvoir aujourd'hui.



L'organisation a, par ailleurs, noté un net recul des libertés dans les pays comme le Niger, le Soudan, le Sud Soudan, la Tunisie ou la Tanzanie.



Ce recul de la liberté est dû, selon l'organisation de la surveillance de la démocratie, aux conflits armés, à la violence politique et une année électorale sans précédent.



Yana Gorokhovskaia, co-auteur du rapport, pense que 2024 a été plus dynamique que les années précédentes « en raison de toutes les élections » qui s'y sont déroulées un peu partout dans le monde.