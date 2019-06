Rapport IGE sur le contrat de Petro-Tim: voici l’Ordre de mission signé par le Directeur de Cabinet du président de la République

Alors que le ministre-conseiller et Chargé de communication persiste et signe que le rapport de l’IGE agité dans les médias ces derniers jours, n’est pas le résultat d’un Ordre de mission émanant du président de la République, un document estampillé « Ordre de Mission » et signé par le Directeur de cabinet d’alors du président Macky Sall, en la personne d’Abdoul Aziz Mbaye, a été publié ce mardi sur les Réseaux sociaux. Ledit Ordre de mission porte le même numéro que celui relaté sur le rapport (035/PR/CAB/IGE).

Il mandate également les deux inspecteurs Gallo Sambe (chef de mission) et Oumar Sarr, d’enquêter au niveau de la société PETROSEN.