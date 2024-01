Rapport Unesco : plus d'un enfant sur quatre privé d'éducation en Afrique subsaharienne

Un rapport de l'Unesco souligne que plus d'un enfant sur quatre en âge d'être scolarisé en Afrique subsaharienne n'a pas accès à l'éducation, représentant 29% de cette population. Au cours de la période 2015-2021, la population non scolarisée dans cette région a augmenté de 12 millions.



Le communiqué conjoint de l'Unesco et de l'Unicef, publié lors de la journée internationale de l'éducation, alerte sur le fait que « 9 enfants sur dix en Afrique subsaharienne ne peuvent pas lire et comprendre un texte simple à l’âge de 10 ans ».



Ces organismes onusiens réaffirment leur engagement à soutenir les gouvernements africains pour garantir un accès universel à une éducation de qualité. Ils soulignent le rôle central de l'éducation dans la promotion d'une gouvernance inclusive, démocratique et participative. Malgré des progrès, des défis subsistent dans la réalisation de l'objectif de développement durable (ODD) 4 sur l'éducation d'ici 2030, souligne le rapport.



L'Unesco et l'Unicef appellent les gouvernements et les partenaires à maintenir l'éducation au sommet de l'agenda politique. Elles appellent à financement public national équitable pour garantir un accès éducatif équitable et de qualité.