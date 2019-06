Rapport "polémique" de l'IGE: Le Procureur face à la presse ce mercredi après-midi

L’enquête de la chaîne britannique BBC, révélant qu' Aliou Sall, petit frère du Président de la République Macky Sall aurait bénéficié d’un pot-de-vin en contrepartie de l’attribution de concessions pétrolières et gazières continue d'occuper le centre de l'actualité sénégalaise. La publication du rapport de l'Inspection Générale de l'Etat (IGE) dans les médias est venue s'ajouter à la polémique.

En effet, le Procureur de la République Serigne Bassirou Gueye fera face à la presse nationale et internationale cet après midi du mercredi 12 juin 2019, au Palais de la Justice, afin d’éclairer la lanterne des Sénégalais sur ledit rapport et sur bien d'autres sujets comme le meurtre de l'étudiant Fallou Sène.