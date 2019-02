"Raser ILa Touba et l'amener à Fouta": Me Moussa Diop persiste: «Je ne regrette rien»

«Si j’étais à la place du Président Macky Sall, j’ aurais détruit l’autoroute ILa Touba pour l’amener à Fouta ». Ces propos du Directeur général de Dakar Dem Dikk (DDD), Me Moussa Diop, ont choqué une bonne partie de l'opinion publique sénégalaise. Le responsable politique de Fouta qui revient en charge, précise que ses mots ont été sortis de leur contexte. Sur ce, il n’a pas de regret. «Je n’ai insulté personne. Quand on regrette, c’est quand on a dit quelque chose de mal, ILa Touba, c’est une infrastructure qui appartient à tous les Sénégalais, c’est une manière, dans l’humour, j’ai dit que le Fouta mérite des investissements de cette valeur-là et je pense que les gens sont partis trop loin et je pense que je n’ai manqué de respect à personne», soutient-il sur Rfm.



« Les gens interprètent et déforment. Moi, j’ai beaucoup de respect pour toutes les confréries du Sénégal et sans exception. Je dis très bien que je ne parle pas de religion ni de confrérie. Je le dis expressément, je parle de politique », précise le Directeur de DDD.



Me Moussa Diop, sans regret, répète ses propos : «Je dis que les résultats que nous avons obtenus pour le président Macky Sall qui a beaucoup travaillé pour la région de Diourbel, c’est des résultats qui sont un peu décevants. Les électeurs de la région de Diourbel ne lui ont pas renvoyé la pièce de sa monnaie ».

«C’est pourquoi, souligne-t-il, mon sentiment, c’est que le Fouta qui a bien travaillé dans ce domaine-là, mérite des investissements à l’image de ce que mérite ILa Touba. Mon sentiment, c’est de vouloir tout simplement enlever ILa Touba et de l’amener à Fouta parce que Fouta a travaillé ».