Rassemblement dans les plages et terrains de foot à Rufisque: une réunion d'urgence prévue ce vendredi

A la suite des mesures d'assouplissements instaurées par l'État, c'est le relâchement total à Rufisque qui renoue avec les rassemblements dans les lieux publics. Les plages et les terrains de football sont pris d'assaut par les jeunes en cette période de début d'été.



A en croire au chargée de communication du comité départemental de gestion des épidémies qui s'est confié à L'Observateur, les autorités sont conscientes de ces rassemblements et du danger qu'il représentent dans la lutte contre le coronavirus.



C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, selon lui, une réunion d'urgence sera tenue ce vendredi pour prendre des mesures sur ces rassemblements tout azimuts.



"Il sera question de discuter et de prendre des mesures sur la situation du marché central, mais aussi sur ces rassemblements au niveau des plages et terrains de sport", a dit Djiby Guissé.