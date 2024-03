Rassemblement du Front FIPPU : le mot d'ordre de la coalition Diomaye Président

La Coalition Diomaye Président invite le peuple sénégalais à "se mobiliser massivement" pour répondre à l'appel du front FIPPU afin d'exiger la tenue de l'élection présidentielle avant le 2 avril 2024.



Cette invite de la Coalition Diomaye Président est suivie d'un mot d'ordre. Et c'est de ne pas céder à "une provocation de leurs adversaires".



"Nous invitons à l'extrême vigilance pour ne céder à aucune provocation, encore moins tomber dans le piège minutieusement organisé par nos adversaires. Aucune violence ni verbale ni physique entre nous: c'est cela le mot d'ordre et c'est cela l'antidote au poison de ceux qui souhaitent notre échec, peut-on lire dans un communiqué signé par la Conférence des leaders de la coalition Diomaye Président.



El Malick Ndiaye et Cie rappellent à leurs militants et sympathisants que leur "seul objectif encore une fois reste la tenue de l'élection présidentielle avant le 2 avril 2024."