Raymond Domenech agressé verbalement dans le métro (Vidéo)

C'est une scène tout simplement honteuse qui a été filmée dans le métro. Présent dans les transports en commun, Raymond Domenech a été pris à partie par plusieurs personnes. L'ancien sélectionneur tricolore s'est fait copieusement insulter et traiter de "raciste" durant de longues minutes. Des images scandaleuses et amplement condamnables.



Le football est sujet à de nombreux débats. Il n'est pas rare de débattre pendant des heures, entre passionnés, sans forcément réussir à se mettre d'accord. Et comme pour n'importe quel sujet, il faut faire preuve de tolérance. Sauf que tout le monde n'a pas la même mentalité...



Raymond Domenech pris à partie dans le métro parisien !



Raymond Domenech en a fait l'expérience amère dans le métro parisien. Plusieurs personnes ont pris à partie l'ancien sélectionneur tricolore, en lui reprochant notamment l'exclusion de Nicolas Anelka, lors de la Coupe du Monde 2010.



Pour lui faire comprendre, ces individus n'ont rien trouvé de mieux que de l'insulter durant plusieurs minutes :



Une scène honteuse et intolérable ! D'autant que l'ancien sélectionneur des Bleus avait initialement demandé à ces individus de mettre leur masque :



