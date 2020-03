Réactions mitigées sur les élections en Guinée

Le président Alpha Condé a fait organiser les élections législatives et le référendum ce dimanche 22 mars.



Toutefois, selon qu'on soit de l'opposition ou de la majorité, les avis divergent.



Côté opposition, le chef de file Cellou Dalein Diallo s'est félicité du mot d'ordre de boycott qui selon lui a été largement suivi par les populations.



Il accuse les forces de l'ordre de violences sur les militants qui ont manifesté dimanche contre la tenue du double scrutin.



La mouvance présidentielle par la voix de Amadou Damaro Camara, le président du groupe parlementaire de la majorité présidentielle, a salué un double scrutin qui s'est ''globalement bien déroulé''.



Selon M. Damaro Camara, ''les quelques incidents'' enregistrés en divers endroits du pays n'auront aucun impact sur la crédibilité des élections.



Les deux camps ont toutefois déploré des pertes en vies humaines.



"Nous déplorons des cas de mort mais avons été loin de l'apocalypse prévu par l'opposition" dixit Damaro Camara..



Cellou Dalein Diallo le chef de l'opposition, lui, parle d'une dizaine de morts et de plusieurs blessés.



L'opposition accuse le président guinéen d'avoir organisé le référendum pour briguer un troisième mandat.



Elle avait promis de boycotter le vote et d'en empêcher la tenue. Des élections organisées à un moment où la Guinée a enregistré 2 cas de Covid 19.



Un pays récemment confronté à une épidémie de Ebola qui selon les estimations aurait fait quelques 2000 morts entre 2013 et 2016.