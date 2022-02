Real Madrid : Carlo Ancelotti convoquera Benzema contre le PSG

Viendra ou viendra pas ? La présence de Karim Benzema face au PSG en 8e de finale de Ligue des Champions mardi prochain était jusque-là incertaine. Le Madrilène est blessé aux ischio-jambiers depuis le 23 janvier dernier et un match face à Elche. Il ne devait manquer qu'une rencontre, seulement il n'a toujours pas repris la compétition. Mais même s'il ne sera pas en parfaite condition physique, le Français sera bel et bien au Parc des Princes.



C'est Carlo Ancelotti qui l'a confirmé en personne à une caméra de l'émission El Golazo de Gol lors de son arrivée au centre d'entraînement. Le coach italien donnera sans doute plus de détails lors d'un point presse prévu à 15h. On devrait également savoir si l'attaquant bénéficiera d'un peu de temps de jeu ce week-end lors du déplacement à Villarreal (coup d'envoi à 16h15) ou s'il sera laissé au repos pour se préserver en vue du choc en C1.