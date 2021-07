Real Madrid : Diogo Dalot dans le viseur de Carlo Ancelotti

Prêté à l'AC Milan par Manchester United, le latéral polyvalent Diogo Dalot a réalisé sa meilleure saison statistiquement avec 2 buts et 3 passes décisives en 34 matchs toutes compétitions confondues. Des prestations satisfaisantes qui ont poussé les Rossoneri à l'acheter définitivement, sans succès. L'international portugais (2 sélections) vient tout juste de revenir chez les Red Devils et pourrait partir pour un nouveau club. AS rapporte que le nouvel entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, cherche de la concurrence pour ses deux latéraux droits Dani Carvajal et Alvaro Odriozola.



Si le joueur de 22 ans serait dans les plans d'Ole Gunnar Solskjaer, le coach norvégien tente de son côté de signer le finaliste de l'Euro 2020 Kieran Trippier, à l'Atlético de Madrid depuis 2019. Parti en Espagne en provenance de Tottenham, l'international anglais pourrait faire son retour en Premier League, mais Diego Simeone ne souhaite pas lâcher son joueur cet été.