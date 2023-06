Real Madrid : Ousmane Dembélé regrette le départ de Karim Benzema

Orphelin de Karim Benzema, le Real Madrid n’a toujours pas trouvé de remplaçant pour le poste de numéro 9 à l’heure actuelle. Il sera vraisemblablement difficile de trouver un joueur avec un rendement égal au Ballon d’or 2022. En 14 ans avec le Maison Blanche, l’international français a disputé 648 matches et inscrit 354 buts, avec au passage de nombreux records à la clé. Monstrueux.



Même chez l’éternel rival, le FC Barcelone, on admet qu’il y avait un Real Madrid avec et sans KB9. À l’image d’Ousmane Dembélé, qui tire des louanges de l’ancien lyonnais dans une interview accordée à Marca. « Sans Benzema, le Real Madrid perd beaucoup car c’est le Ballon d’Or et un grand joueur. Le Real Madrid sans Benzema n’est pas pareil. Ce sera une perte très importante. Et aussi pour le championnat, car c’est un footballeur qui marque beaucoup de buts, donne des passes décisives… et c’est un joueur phénoménal. »