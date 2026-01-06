Real Madrid : Xabi Alonso a pris un gros risque avec Kylian Mbappé

[06/01, 08:25] mansalypressafrik: Kylian Mbappé a-t-il forcé pour rien ? Blessé et incapable d’aller s’échauffer lors du choc de Ligue des Champions le 10 décembre dernier, le capitaine de l’équipe de France a disputé l’intégralité des trois matches suivants contre Alavés (14/12), Talavera (17/12) et le Séville FC (20/12). Comment un joueur blessé a-t-il pu enchaîner autant de minutes quelques jours plus tard ? Sans surprise, le numéro 10 merengue voulait aller chercher le record de Cristiano Ronaldo (59 buts inscrits en une année civile). Au final, Mbappé a égalé CR7, mais son club annonçait le 31 décembre dernier la blessure au genou de son attaquant vedette.

«À la suite des examens réalisés aujourd'hui sur notre joueur Kylian Mbappé par les services médicaux du Real Madrid, une entorse du genou gauche a été diagnostiquée. En attente d'évolution.» Un gros coup dur à l'heure où le premier trophée de la saison espagnole, la Supercoupe d'Espagne, va se jouer en Arabie saoudite. La presse locale assurait toutefois que le Real Madrid se laissait un petit espoir de pouvoir aligner le Français jeudi prochain, pour sa demi-finale contre l'Atlético de Madrid. Un espoir qui s'est éteint ces dernières heures. Mbappé ne jouera pas et devrait également rater une éventuelle finale. Un coup dur pour Xabi Alonso qui a logiquement perdu l'homme qui a inscrit 70% des buts de son équipe depuis le début de la saison.

Mbappé aurait dû se reposer

Mais de l’autre côté des Pyrénées, la gestion de Mbappé par le coach madrilène interroge. « Je ne comprends pas comment on n’a pas freiné Mbappé. Le besoin de gagner de Xabi Alonso pour rester sur le banc du Real Madrid pouvait justifier quelques apparitions de Mbappé dans des matches. Il a forcé avec le genou touché. Il a joué en marchant face à Talavera pour aller chercher le record, mais Alonso aurait dû convaincre le joueur que sa présence n’était pas nécessaire face à une équipe d’une division inférieure. Après ils se plaignent du nombre de matches qu’ils jouent par saison, mais, c’est à ce moment-là qu’ils doivent se reposer », a lâché le journaliste de la Cadena COPE, Roberto Morales. De son côté, Guille Uzquiano estime qu’il y a eu un mauvais alignement des planètes entre un Mbappé désireux de battre le record de CR7 et un Alonso obligé d’aligner son meilleur élément pour sauver sa peau.



« La blessure s’est aggravée et c’est pour ça qu’il ne jouera pas la Supercoupe. C’était un risque, mais l’entraîneur a pris ce risque parce qu’il pensait qu’il ne pouvait pas se passer d’un joueur qui lui marquait 70% des buts de l’équipe, même contre une équipe d’un niveau aussi inférieur. Il a joué pour battre le record, mais il y avait la situation d’urgence de son coach qui jouait son poste à chaque match. » Si la Supercoupe d’Espagne n’est pas le trophée le plus prestigieux de la saison pour lequel Mbappé doit prendre des risques, l’ensemble des médias espagnols est unanime pour affirmer qu’il s’agit d’un réel avertissement concernant la gestion du Français. D’autant que Gonzalo Garcia a prouvé face au Betis qu’il savait jouer les dépanneurs avec brio…