Real Madrid : Zinedine Zidane pique une colère noire

Une deuxième période insuffisante

Le Real Madrid a plutôt bien négocié son retour à la compétition, trois mois après son dernier match. Les Merengues se sont imposés 3-1 face à Eibar sur la pelouse du stade Alfredo Di Stefano, situé à Valdebebas, le centre d'entraînement merengue. De quoi rester dans la roue du FC Barcelone au classement de la Liga , qui s'était imposé 4-0 face à Majorque la veille. Toni Kroos, Sergio Ramos et Marcelo avaient permis aux Madrilènes de pratiquement plier le match en première période, avant de subir un peu plus au retour des vestiaires.Après la rencontre, Zinedine Zidane s'était montré assez satisfait, notamment après cette bonne première période : « la première période a été bonne sur tous les plans. En deuxième période, on s'est peut-être un peu relâché. Ce sont trois points importants ». Mais visiblement, le discours tenu face aux journalistes serait bien différent de celui qu'il a tenu dans l'intimité du vestiaire madrilène.Effectivement, après la rencontre, le Marseillais aurait poussé une énorme gueulante dans le vestiaire comme le rapporte le quotidien Marca . Quelque chose de peu habituel chez l'entraîneur madrilène, qui fêtait son 200e match à la tête des Merengues. Selon le média, les joueurs madrilènes auraient même été surpris par la colère de l'ancien numéro 5 du club, très énervé par la deuxième période de ses troupes.Concrètement, Zizou a reproché un manque d'implication et de concentration à ses joueurs. De quoi remettre les Basques dans le match, même si ces derniers n'ont finalement pas réussi à en profiter. Zidane a mis en garde ses joueurs : face à un adversaire de plus gros calibre, une deuxième période de ce niveau risque sûrement de coûter des points. Nul doute que les joueurs auront pris note et éviteront de reproduire les mêmes erreurs à l'avenir...