Real Madrid : à peine arrivé, Bellingham lance un appel du pied à Mbappé

Le milieu de terrain anglais Jude Bellingham, a officiellement rejoint le Real Madrid ce jeudi. Lors de sa présentation en tant que nouveau joueur du Real Madrid, le milieu de terrain, arrivé du Borussia Dortmund contre 100 millions d’euros, a été interrogé sur la possibilité de jouer avec la vedette de Tottenham Harry kane et la star du PSG Kylian Mbappé.



Les médias espagnols se sont empressés de lui poser la question qui agite Madrid en ce moment : l’arrivée de Kylian Mbappé dans la capitale espagnole. Bellingham n'était pas le plus à même de confirmer ou non ces rumeurs, même s'il n'a pas caché son attrait pour évoluer aux côtés du crack de Bondy.



« Comme j’ai dit avec Kane, je ne peux pas commenter ces choses. Ce sont des joueurs incroyables, on verra ce qui se passera. J’ai lu des choses sur Twitter, mais tout ce qu’on lit n’est pas forcément vrai. C’est un grand joueur et on veut toujours jouer avec les meilleurs. Nous aimerions tous jouer avec Mbappé, il n’y a pas de doutes. C’est le meilleur du monde à son poste », a lancé Bellingham.