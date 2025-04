Real Madrid : deux joueurs ont failli se battre à l’entraînement

Deux joueurs du Real Madrid ont eu une vive altercation et ont failli se battre à l’entraînement en fin de semaine dernière. Ils ont dû être séparés par des coéquipiers.



La tension est forte au Real Madrid. En fin de semaine dernière, une bagarre a failli éclater à l’entraînement entre Antonio Rüdiger et Jude Bellingham, a révélé, dimanche, l’émission El Chiringuito. A la fin de la séance, les deux joueurs madrilènes ont eu une vive altercation lors d’une opposition.



Une intervention un peu trop musclée d’un des joueurs serait à l’origine de cet accrochage. Le ton serait rapidement monté au point qu’ils auraient été tout proches d’en venir aux mains. Mais ils ont finalement été séparés par des coéquipiers avant que la situation ne dégénère. Le défenseur allemand et le milieu de terrain anglais se seraient ensuite serré la main.



Mais cet épisode, qui a précédé l’expulsion de Kylian Mbappé, dimanche, pour un tacle très dangereux en Liga, témoigne de la période délicate traversée par le Real Madrid.



En championnat, les hommes de Carlo Ancelotti accusent quatre points de retard sur Barcelone en tête du classement, avant les sept dernières journées, alors qu’ils seront condamnés à l’exploit, mercredi, en quart de finale retour de la Ligue des champions après avoir été surclassés à l’aller par Arsenal (3-0).