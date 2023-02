Real Madrid : l’étonnante sortie de Carlo Ancelotti sur l’avenir de Marco Asensio

«Si Asensio va rester ? Je ne sais pas, il peut rester, peut-être pas, ça n’a pas beaucoup d’importance pour moi car ce n’est pas le moment d’en parler. Nous avons un défi très important cette saison. L’important, c’est qu’il y contribue, comme l’an dernier. Qu’il continue comme ça, et le club prendra la décision la plus appropriée», a lâché laconiquement le technicien italien, dont l’avenir au Real Madrid est également plus qu’incertain.



Interrogé après la large victoire du Real Madrid face à Elche mercredi en Liga (4-0), Carlo Ancelotti n’a pas réellement voulu s’exprimer sur l’avenir de Marco Asensio, premier buteur du soir. L’Espagnol de 27 ans, qui navigue toujours dans le brouillard à 4 mois de l’expiration de son contrat, n’a pas pu obtenir de nouveaux éléments de réponse de la part de son entraîneur.