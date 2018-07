Real Madrid : le sacrifice financier de Zinedine Zidane

Le 31 mai dernier, Zinedine Zidane estomaquait le monde du football en annonçant sa décision d’arrêter l’aventure sur le banc de touche du Real Madrid. Lui qui venait de gagner sa troisième Ligue des Champions consécutive ne le sentait plus, il avait peur que son discours n’ait plus le même effet, il redoutait de ne plus pouvoir tirer le meilleur de ses joueurs. A côté de lui se trouvait un Florentino Pérez, le président madrilène, désabusé.



Au moins, il a pu faire quelques économies. Car, comme le rappelle Marca ce vendredi, Zinedine Zidane n’a pas réclamé le moindre centime au président de la Casa Blanca. Ce fut une démission en bonne et due forme. L’entraîneur français a ainsi renoncé à 24 M€, puisqu’il lui restait deux ans de contrat avec une rémunération de 12 M€ par saison, explique le journal espagnol. D’autres entraîneurs avec des envies de départ n’ont pas eu cette élégance.



footmercato