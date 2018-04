Real : Pérez s’enflamme pour Zinédine Zidane et Cristiano Ronaldo !

Dans les colonnes de Gazza Mondo, supplément de La Gazzetta dello Sport, le président du Real Madrid Florentino Pérez n’a pas manqué de saluer les qualités de son n° 7 Cristiano Ronaldo. « Le but de Cristiano est un des plus beaux de l’histoire, un but merveilleux du meilleur joueur du monde. Juan Carlos, le "roi de mon époque" comme je l’appelle, m’a même appelé pour me complimenter. Cristiano est le grand héritier de Di Stefano et il reflète les valeurs du Real. Il est notre meilleur buteur historique et il représente tout ce que nous sommes : talent, travail, sacrifice, professionnalisme, ambition. Cristiano est aujourd’hui le symbole du Real », a-t-il lancé.

Mais le Lusitanien n’est pas le seul à avoir eu droit aux éloges de son patron. Zinedine Zidane a également récolté les louanges de l’homme fort de la Casa Blanca. « Zidane a ouvert cette nouvelle ère. Avec lui, nous avons gagné la neuvième Ligue des Champions, avec un nouveau jeu qui a conquis le monde. Comme entraîneur, il a gagné plus que n’importe qui à Madrid avec 8 titres en 2 ans. C’est un génie du football et il l’a démontré sur le terrain et sur le banc. En 2002, à Glasgow, après le but qui nous a fait gagner la Coupe, il m’a dit : "Vous avez vu président que je ne suis pas un chat noir ?" Il avait en travers de la gorge d’avoir perdu deux finales consécutives avec la Juve », a-t-il ajouté. Les deux hommes apprécieront !



Avec footmercato