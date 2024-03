Real Sociedad-PSG : une bagarre entre supporteurs évitée, plusieurs objets dangereux saisis

Selon le média Noticias de Gipuzkoa, la police locale a évité une bataille rangée entre des supporteurs de la Real Sociedad et ceux du PSG, à quelques heures du match entre les deux équipes. Les autorités ont identifié une cinquante de personnes "adeptes du risque de la Real Sociedad" et une centaine d'autres du PSG selon elle. Elles ont intercepté et fouillé une vingtaine de véhicules dans lesquelles de nombreux "objets dangereux à usage interdit" ont été saisis, a précisé le ministre de la Sécurité, Josu Erkoreka.



La Police basque et la Garde Municipale de Saint-Sébastien ont déployé un important dispositif de sécurité sur place. Parmi les objets saisis : 15 clubs de golf, une barre métallique, 3 piolets, 4 protège-dents, deux paires de poings américains, un couteau, deux couteaux de poche, un bâton extensible, plusieurs tournevis, un marteau, une fusée éclairante, plusieurs cagoules et gants, rapporte RMC Sport.