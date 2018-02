Real : le beau geste de Ronaldo pour Benzema

Ronaldo, Marcelo et Kroos ont dit aux fans d'arrêter de siffler Karim Benzema.pic.twitter.com/e7qDBg3PTv — Real Madrid FR (@FranceRMCF) 10 février 2018

En Liga, le Real Madrid a surclassé la Real Sociedad (5-2) samedi. Lors de cette rencontre, l'attaquant madrilène Karim Benzema (30 ans, 16 matchs et 2 buts en Liga cette saison) n'a pas trouvé le chemin des filets et a manqué d'efficacité, avec notamment une ultime occasion ratée dans les derniers instants.Sifflé par le public des Merengue, le Français a pu compter sur le soutien de Cristiano Ronaldo (33 ans, 18 matchs et 11 buts en Liga cette saison). Auteur d'un triplé sur cette partie, l'international portugais a demandé aux supporters de la Maison Blanche d'arrêter de s'en prendre à l'ancien Lyonnais et d'applaudir à la place. Un geste qui sera sûrement apprécié par Benzema, en difficulté cette saison.Le beau geste de Ronaldo pour BenzemaMaxifoot