Réalisations dans le secteur de l'Education: Saourou Sène recarde Macky Sall

Lors de la cérémonie du symposium de lancement du premier tome de son ouvrage ‘’ Conviction Républicaine’’ tenue samedi, le président de la République a déclaré avoir fait plus que ses prédécesseurs dans le domaine de l’Education, en termes d’investissements et de financements. Une déclaration que bon nombre de syndicalistes ne partagent pas. Ainsi, le secrétaire général du Saems-Cusems exhorte le président Sall de revoir sa copie.



« C’aurait été mieux si c’est les Sénégalais qui l’avaient dit. Mais pour l’avoir constaté, en tant que responsable syndicale, je sais très bien en 2012, le président Macky Sall est arrivé au pouvoir, il a renégocié les accords signés avec le régime sortant et c’est avec ses renégociations qu’on a eu à stabiliser un protocole réaliste et réalisable, mais non réalisé », a déclaré M. Sène sur les ondes de la Rfm, qui indique que le Sénégal a malheureusement effleuré une année blanche en 2016 à cause du non-respect de ses accords.



Il poursuit : « Nous l’avons encore effleurée cette année à cause du non-respect de ces accords. Malgré tout cela, on nous dit que nous avons été les meilleurs. Cela appartient aux Sénégalais de le juger ».