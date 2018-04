Réaménagement du calendrier scolaire : les examens décalés au mois de Juillet

Le mois de Juillet est retenu pour l’organisation des examens, concours et évaluations. L’annoncé a été faite par la Coordination des Inspecteurs d’Académie, chargée des travaux pour le réaménagement de l’année scolaire.



«En ce qui concerne l’enseignement élémentaire, les évaluations du second semestres se tiendront désormais du 9 au 13 juillet 2018. L’examen du CFEE et le concours d’entrée en 6ème se tiendront du 26 au 27 juin », a renseigné l’Inspecteur d'Académie de Dakar Gana Sène.



Poursuivant il ajoute : «dans l’enseignement moyen, les évaluations du premier semestre vont se poursuivre jusqu’au 11 mai 2018 pour les établissements qui ne les avaient pas organisées. Les évaluations du second semestre se tiendront du 2 au 10 juillet 2018, le démarrage de l’examen du Bfem est prévu pour le 24 juillet 2018».



Et, «pour l’enseignement secondaire, informe-t-il, les épreuves de philosophie se tiendront le 29 juin 2018, l’examen du Baccalauréat technique à partir du 2 juillet 2018 et l’examen du Baccalauréat général démarre le 17 juillet 2018 ».



Mais, précise Gana Sène, «les dates des épreuves physiques du Cfee sont laissées à l’appréciation de chaque IA et IEF». Face à la presse, la Coordination des Inspecteurs d’Académie a tenu à préciser que «ce calendrier est juste une proposition qui pourra être remplacée par une autre alternative si jamais les grèves se poursuivent. Et, l’opinion publique en sera avisée ».