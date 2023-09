Rebaptisation Avenue Général De Gaulle de Saint-Louis en Macky Sall: des populations contestent et dénoncent un "forcing"

Une vive controverse secoue actuellement la ville de Saint-Louis, où des voix s'élèvent pour protester contre le projet de débaptisation de l'avenue Général De Gaulle au profit du nom de Macky Sall. Une initiative engagée par la maire de la ville, Mansour Faye. Face à cette décision, un collectif composé d'élus locaux de la ville et de membres de la société civile s'est engagé dans ce combat pour préserver l'ancienne dénomination.



Les conseillers municipaux se sont mobilisés pour voter contre cette nouvelle proposition, invitant leurs collègues à refuser « le forcing » de l'édile. Le groupe de contestataires a appelé également la population à se rassembler à l'hôtel de ville le samedi 30 septembre prochain afin de « dénoncer la forfaiture », lors de la session ordinaire qui délibérera sur la question.



L'avenue Général De Gaulle, du nom du célèbre homme d'État français, est un symbole historique à Saint-Louis et dans tout le Sénégal. La décision de la maire de changer ce nom au profit du chef l’État Macky Sall a suscité une réaction de désaccord de la part de nombreux habitants et élus locaux.