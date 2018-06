Rebeuss : Barthélémy Dias privé de visite depuis une semaine

Barthélémy Dias est privé de visite depuis plus d’une semaine. Selon Seneweb,qui donne l’information, cette décision survient suite à une désobéissance du maire. «Il est reproché à Barth d’avoir commissionné un de ses co-détenus pour qu’il puisse appeler sa mère et lui demander de lui envoyer du miel. Une mesure que nous déplorons dans la mesure où même l’administration de la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur ne pourra pas le voir pour traiter les questions courantes de la commune. Là, nous ne sommes plus loin de la fin du mois, les salaires et les engagements doivent être traités», a informé le chargé de communication de la mairie. Pape Diaité d’ajouter que «sa petite sœur, Josepha Dias qui est venu de Londres » a été éconduite par les gardes pénitentiaires de Rebeuss.



Le maire de Mermoz/Sacré-cœur, Barthélémy Dias a été condamné à 6 mois de prison ferme, en avril pour outrage à magistrat.