Rebeuss : L’administration pénitentiaire a arrêté les visites de Farba à cause du flux incessant

Comme tous les jeudis Farba Ngom continue de recevoir des visites de proches, amis, militants et sympathisants. Le maire des Agnam a battu hier, jeudi, les records de visite à Rebeuss.



Selon Les Échos, cette semaine encore, beaucoup d'amis, sympathisants, simples curieux et surtout de notables se sont déplacés jusqu'à la Maison d'arrêt de Rebeuss pour encourager Farba Ngom et lui exprimer leurs solidarité et soutien en cette période difficile.



C'est le cas de Serigne Moustapha Lakram Mbacké la semaine passée, venu apporter ses prières et sa compassion à l'honorable député-maire des Agnam encore détenu à Rebeuss.



Face à cette forte présence aux alentours de la maison d’arrêt, les autorités de l'administration pénitentiaire ont été obligées d'arrêter les visites, rapporte le journal.