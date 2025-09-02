Rebondissement dans l’affaire Sukuk Sogepa : une commission de 5,6 milliards FCFA découverte

De nouvelles révélations émergent dans l’affaire du Sukuk de la Sogepa. L’enquête a révélé un versement de 5,6 milliards de FCFA en commissions à des intermédiaires. Selon le journal Libération, ces commissions ont été payées suite à un ordre de virement signé par Yaya Abdoul Kane, ancien directeur général de la Sogepa, après le transfert de 247,338 milliards de FCFA vers le compte « État du Sénégal/Relance de l'économie » ouvert sur la base d'un simple courrier.



Une partie de ces fonds (47 milliards de FCFA) a été transférée sur le compte courant de la Sogepa logé à la BIS, et 29,5 milliards de FCFA sur un autre compte de la Sogepa ouvert à la BNDE. Des entités comme « Taïba Titrisation », qui représentait le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, a reçu 389,4 millions de FCFA. Son directeur général, lui-même un ancien de la BIS (Banque islamique du Sénégal), a été entendu dans le cadre de cette affaire.



Cependant, rapporte Libération, même s'il a été entendu à la DIC, des sources soutiennent que l'ancien DG de la BIS n'a pas été interrogé sur ce point. Par ailleurs, la nouvelle directrice générale de la BIS a été entendue à ce sujet.