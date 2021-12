Recasement des mécaniciens à Diamniadio: Macky Sall demande l'accélération des travaux d’aménagement du site

Le recasement des mécaniciens délogés de leurs garages en raison du prolongement de la VDN reste l’une des priorités du président de la République. Macky Sall a, lors du Conseil des ministres de mercredi 22 décembre, demandé l’accélération des travaux du site situé à Diamniadio.



Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le président de la République insiste sur « L’accélération des travaux d’aménagement du site de recasement des mécaniciens à Diamniadio et le renforcement de l’accompagnement de l’Etat aux artisans-acteurs de l’automobiles », lit-on dans le communiqué.



Sur ce dernier point, « le Chef de l’Etat de l’Etat demande, au ministre de l’Artisanat et de la Transformation du secteur informel et au ministre en charge de l’Emploi, de préparer les concertations avec les regroupements d’artisans-mécaniciens et autres acteurs de l’automobile afin de proposer dans les meilleurs délais, un plan d’accompagnement des artisans-mécaniciens et leur implantation sur le site de Diamniadio dédié, qui devra intégrer toutes les commodités en vue d’une meilleure prise en charge de leur cadre de travail », informe la même source.