Recomposition de l’ordre mondial : Mamadou Wouri Diallo appelle l’Afrique à prendre sa place

​Invité de l’émission « Jury du dimanche » sur iRadio, Mamadou Wouri Diallo, inspecteur du Trésor et ancien fonctionnaire international (Banque mondiale, FMI), a livré une analyse profonde de la reconfiguration de l’ordre mondial. Entre le déclin de l’influence occidentale, l’émergence de la multipolarité et le pivot vers l’Asie, il appelle l’Afrique à prendre conscience de son potentiel pour ne plus subir l’histoire.



​Pour Mamadou Wouri Diallo, le constat est sans appel : « Nous vivons un moment charnière. Le dispositif global hérité de la Guerre froide, marqué par l'hégémonie des États-Unis, s'efface au profit d'une ère d'incertitude. Nous sommes à un moment pivot », affirme-t-il, soulignant que personne ne peut encore prédire avec certitude la direction que prendra ce « réordonnancement de l’ordre mondial».



​Cette mutation se manifeste par des signes tangibles : ​L'émergence de la Chine (un acteur désormais incontournable sur l'échiquier mondial), le virage américain (illustré par la guerre commerciale agressive menée par le président Trump, ciblant tant ses rivaux que ses alliés traditionnels), la vulnérabilité européenne (une perte d'influence face à l'émergence de nouvelles puissances non traditionnelles).



​L'invité du JDD insiste sur la fin de la bipolarité. Le monde glisse inéluctablement vers une multipolarité centrée sur l'Asie et l'Asie du Sud. Si cette nouvelle configuration offre des opportunités, elle n'est pas sans risques. « L'ordre mondial est en évolution et on est à la veille d'un basculement vers l'Asie. Les autres parties du monde vont devoir s'ajuster, y compris nos régions », prévient l'expert.



​Historiquement positionnée comme « objet » des dynamiques globales, l'Afrique se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Malgré une trajectoire post-indépendance difficile, le continent dispose d'atouts majeurs qui attirent toutes les convoitises.



​Mamadou Wouri Diallo identifie trois leviers stratégiques pour le continent : La démographie comme un facteur de puissance sur le long terme, les ressources naturelles qui positionnent l'Afrique au cœur des enjeux globaux et le capital humain, à condition qu'il soit « adroitement préparé et équipé ».



​Le constat final de l'ancien fonctionnaire international est un appel à la responsabilité. Alors que les grandes puissances multiplient les sommets avec l'Afrique pour sécuriser leurs intérêts, les Africains eux-mêmes semblent parfois sous-estimer leur propre force.

​

« Les autres ont plus conscience de notre potentiel et de nos possibilités que nous-mêmes », regrette-t-il. Pour Mamadou Wouri Diallo, l'enjeu est désormais clair : passer d'une croissance subie à une prise en charge responsable afin d'occuper une place de choix dans ce « monde nouveau » qui s'organise sous nos yeux.