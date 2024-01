Recours : « le Conseil constitutionnel a l’obligation de déclarer irrecevable la candidature de Karim Wade », selon le porte-parole de TAS

Thierno Alassane Sall par le biais de son porte-parole Samba Faye, a déposé ce mardi un recours au Conseil constitutionnel, dans l’affaire concernant la double nationalité de Karim Wade.



« Nous sommes venus aujourd’hui au Conseil constitutionnel déposer un recours contre la candidature de Karim Wade et nous devons préciser que c’est la loi sénégalaise qui nous permet de poser cet acte et de rappeler que nous ne le faisons pas parce que nous avons un problème particulier avec Karim Wade c’est juste que nous posons un problème de principe comme nous l’avons toujours fait. Nous avons remis au Conseil constitutionnel nos preuves et il a l’obligation de déclarer sa candidature irrecevable et je précise que nous n’avons aucun problème personnel avec Karim Wade », a déclaré Samba Faye.



Qui ajoute : Nous avons déjà sur un site officiel français qui atteste que le candidat Karim Wade est inscrit sur les listes électorales françaises avec une toute petite manipulation, n’importe quel sénégalais peut le vérifier. Pour perdre sa nationalité, il y’a qu’un décret du président de la République de France qui puisse le faire. Maintenant c’est à lui de nous prouver qu’il a renoncé à la nationalité française ».



« On s’est tous battu en 2011 pour que la constitution soit respectée et plus récemment avec le président Macky Sall on s’est battu pour que l’article 27 soit respecté également. Par conséquent naturellement, nous considérons qu’un citoyen sénégalais qui porte allégeance à une autre Nation ne puisse pas nous diriger parce que ça pose un problème de sécurité nationale, un problème géostratégique », explique-t-il.



Avant de rappeler que Karim Wade faisant « preuve de sa nationalité française a porté plainte contre l’Etat du Sénégal dans les juridictions françaises ».