Recrudescence des accidents de la route : Abdou Mbow du côté des chauffeurs, interpelle El Malick et invite le gouvernement à démissionner

Ces derniers temps on assiste à une série d’accidents de la route. Une occasion saisie par le président du groupe parlementaire BBY et membre de l’APR, Abdou Mbow pour faire un rappel au ministre des Transports, El Malick Ndiaye. « Lors des accidents qui ont eu lieu au cours de notre régime, c’est l’actuel ministre des Transports qui avait dit à l’époque que Mansour Faye devrait démissionner. Je pense qu’au-delà de lui-même, c’est leur gouvernement qui devrait démissionner », a -t-il déclaré lors de l’émission «Grand Jury» sur la Rfm.



Abdou Mbow estime qu’il ne sert à rien d’incriminer les chauffeurs ou les transporteurs. « Je pense que c’est l’État qui doit prendre ses responsabilités et travailler à régler ces drames au niveau de la route sur le plan des infrastructures parce que n’oubliez pas que le Président Macky Sall en a beaucoup fait. Mais l’État doit continuer ce travail pour faire que ces drames puissent diminuer », a soutenu le député de BBY.



«Il ne faudrait pas que ce nouveau régime passe son temps à dénoncer, à menacer ou à créer des conflits chez les transporteurs. Ce n’est pas comme cela qu’il faut régler un problème. Il faudrait une concertation, des mesures et des infrastructures pour pallier à tout cela », a-t-il ajouté.