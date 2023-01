Recrudescence des accidents : le MONCAP formule une série de recommandations

Le Mouvement national des Cadres Patriotes (MONCAP) s'est "profondément attristé" par l'accident tragique de Sikolo (Département de Kaffrine) et a tenu à exprimer, au nom de tous les patriotes, ses plus sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes face à cette épreuve.



Dans un communiqué rendu public, ces patriotes soutiennent que l'insécurité routière coûte au moins 163 milliards de FCFA par an.



Et une analyse de la sinistralité a révélé des causes structurelles et des causes conjoncturelles, tout comme des causes directes et indirectes, lesquelles se traduisent à travers les trois facteurs tels que des Infrastructures non adaptées au type et au volume du trafic routier, une obsolescence inouïe des véhicules corrélée à un manque d'entretien injustifiable, et un déficit de formation des conducteurs, une absence de culture de la sécurité routière et de partage de la route.



Par ailleurs, le MONCAP prend acte des mesures prises par le Gouvernement à l'issue du conseil interministériel consacré à la sécurité routière et reste attentif à la suite qui leur sera réservée. Toutefois, il a formulé une série de recommandations ci-dessous.