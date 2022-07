Recrudescence des cas de covid-19: 21 nouvelles contaminations rapportées ce vendredi

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a rapporté ce vendredi 21 nouveaux cas de Covid-19, sur un total de 756 tests, correspondant à un taux de positivité de 2, 77 %. Hier jeudi, 23 cas ont été recensés.



Tous ces 21 cas sont issus de la transmission communautaire.



Au total, 15 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, selon le ministère de la Santé et de l’Action sociale. Il précise qu’aucun décès n’a été signalé lors des dernières 24 heures.



L’état de santé des autres patients suivis est stable et aucun cas grave n’a été recensé, assure le ministère de la Santé et de l’Action sociale.



A ce jour, le Sénégal a enregistré 86.455 cas positifs, pour 84.429 guéris et 1 968 décédés. Actuellement 57 patients sont sous traitement et le nombre de personnes vaccinées s’élève à 1 493 667.