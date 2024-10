Reçu en audience par Ousmane Sonko : Déthié Fall annonce un point de presse ce mercredi

Reçu en audience par Ousmane Sonko : Déthié Fall donne rendez-vous aux Sénégalais ce mercredi.



Le président du Parti républicain pour le progrès (PRP) Déthié Fall a été reçu en audience, dans la soirée du lundi 21 octobre par le Premier ministre, Ousmane Sonko dans les bureaux de celui. Les deux hommes après deux tours d'horloge, n'ont rien laissé filtrer de leur discussion.



Le leader du PRP à la sortie de cette audience a fait la publication que voici sur son compte X : "Chers compatriotes. J’ai été reçu, aujourd’hui, pendant plus 2 h de temps par mon frère et ami le Premier ministre Ousmane SONKO, nous avons eu des échanges en profondeur sur beaucoup de sujets. Nous y reviendrons au cours d’un point de presse le mercredi à 10 h au siège du PRP".



Il faut juste noter que Détié Fall membre de la conférence des leaders avait pris des distances vis-à-vis de ces camarades de cette entité politique. Autre fait majeur, monsieur Fall avait également brillé par son absence au lancement de la Coalition Samm Sa Kaddu. "Dethié Fall et Cheikh Tidiane Youm, des leaders de la coalition, s'excusent de ne pas être là. Ils sont empêchés, mais sont de tout cœur avec nous", avait déclaré Thierno Bocoum, lors de sa lecture de la déclaration"