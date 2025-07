Redevance audiovisuelle : Canal+ versera désormais 4,5 milliards FCFA à l’État du Sénégal, selon Guy Marius

Le député Guy Marius Sagna a annoncé, ce samedi 19 juillet, une hausse de la redevance annuelle versée par Canal+ à l’État du Sénégal. Désormais, le groupe audiovisuel devra s’acquitter d’un montant équivalent à 9 % de son chiffre d’affaires, soit environ 4,5 milliards de FCFA pour l’année 2024.« Avant, Canal Plus payait 20 millions de FCFA par an de redevance audiovisuelle au Sénégal. Depuis 2021 c'était 75 millions de FCFA. Avec l'arrivée du président Diomaye Faye, du premier ministre Sonko et du ministre Alioune Sall, Canal Plus va payer chaque année 9% de son chiffre d'affaires annuel donc pour 2024 la somme de 4,5 milliards de FCFA », a-t-il écrit sur sa page Facebook.Fondateur du mouvement FRAPP–France Dégage a salué cette décision, qu’il attribue à la volonté du nouveau pouvoir de renforcer la souveraineté économique du pays. Il en a également profité pour répondre aux critiques visant le gouvernement.« Bravo au gouvernement ! Maintenant vous savez pourquoi ils ne peuvent aimer les patriotes, pourquoi ils vont continuer à nous combattre et pourquoi nous devons soutenir notre gouvernement », a souligné le député.