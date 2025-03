Réduction de l'aide internationale : l'UNICEF tire la sonnette d'alarme

Catherine Russell, Directrice générale de l'UNICEF, a exprimé son inquiétude face aux réductions annoncées dans les financements de l'aide internationale. Ces coupes budgétaires risquent, selon elle, de limiter gravement la capacité de l'organisation à venir en aide à des millions d'enfants vulnérables à travers le monde.



"Les coupes annoncées et attendues dans les financements de l'aide internationale vont restreindre la capacité de l'UNICEF à atteindre des millions d'enfants dans le besoin", a déclaré Catherine Russell. Cette baisse des fonds alloués par de nombreux pays donateurs intervient après deux années durant lesquelles l'aide avait déjà vu ses montants se réduire, et alors même que les besoins n'ont jamais été aussi importants.



Des millions d'enfants sont touchés par des conflits, nécessitent d'être vaccinés contre des maladies mortelles telles que la rougeole et la polio, et d'avoir accès à une éducation et à des services de santé. "Alors que les besoins continuent de dépasser nos ressources, l'UNICEF n'a cessé d'accroître son efficacité et d'innover dans son travail, tirant parti au maximum de chaque contribution pour atteindre les enfants vulnérables", a-t-elle ajouté.



Catherine Russell a averti que ces nouvelles coupes sont en train d'engendrer une crise de financement mondiale qui met en péril la vie de millions d'enfants supplémentaires. L'UNICEF, entièrement financé par les contributions volontaires de gouvernements, de partenaires du secteur privé et de particuliers, dépend de ces soutiens pour mener à bien ses missions.



"Ce soutien a permis de sauver la vie de millions d'enfants, de faire en sorte que les maladies infectieuses ne se propagent pas au-delà des frontières et d'atténuer les risques d'instabilité et de violence", a-t-elle rappelé.



Grâce à l'aide de ses partenaires, l'UNICEF a réalisé des progrès historiques au cours des dernières décennies. Depuis 2000, la mortalité des enfants de moins de 5 ans a diminué de 50% dans le monde. "Des millions d'enfants sont aujourd'hui en vie grâce à ces actions, et des millions d'autres bénéficient également d'une meilleure santé et d'un avenir plus prometteur", a souligné la Directrice générale.



Cependant, ces avancées pourraient être compromises si les réductions de l'aide internationale se poursuivent. Catherine Russell a lancé un appel urgent à tous les donateurs : "L'UNICEF implore tous les donateurs de continuer à financer les programmes d'aide essentiels pour les enfants du monde entier. Nous ne pouvons pas abandonner ces enfants maintenant."