Réduction des plastiques à usage unique: Greenpeace salue les mesures prises par Abdou Karim Sall

Dakar Greenpeace Afrique salue la mise en œuvre de l'interdiction du Sénégal sur les sachets d'eau, comme un pas dans la bonne direction pour lutter contre la crise de la pollution par les plastiques.



« Il est encourageant de constater que, malgré la pandémie actuelle de Covid-19, des progrès dans le cadre de la réduction des plastiques à usage unique sont observés au Sénégal, même s’il faut reconnaître que des limitations notoires en termes de mise en œuvre intégrale de l'interdiction sont notées suite à la déclaration du samedi 18 Avril faite par le ministre de l'Environnement et du développement durable. L'interdiction des plastiques à usage unique nous incite à repenser nos villes, nos communautés et nos océans sans plastique. C'est la raison pour laquelle, le gouvernement devrait travailler avec les fabricants et les détaillants de l'industrie du plastique pour créer des alternatives durables et progressivement éliminer les plastiques à usage unique », a déclaré Awa Traoré, chargée de campagne pour les océans chez Greenpeace Afrique.



Greenpeace Afrique, qui mène une campagne au Sénégal contre les plastiques à usage unique, rappelle toutefois la nécessité d’étendre le champ d'application de la loi de 2015 contre les sachets plastiques de faible micronnage vers une interdiction complète de tous les plastiques à usage unique.



Toutefois, il est rassurant de noter qu'à la suite de la décision de février du ministre sénégalais de l'Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, d'interdire les sachets d’eau et gobelets en plastique, une interdiction qui sera appliquée partiellement à partir du 20 Avril, 15 ministres de la protection de l'environnement de la CEDEAO (Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest) ont également convenu d'interdire l'importation, la production et la commercialisation d'emballages en plastique dans la région d'ici 2025.