Réfection de l'Aérodrome de Kaolack: les 4 propriétaires des maisons démolies en garde à vue

Quatre (4) propriétaires des maisons démolies dans le cadre des travaux de réfection de l'aérodrome de Kaolack situé dans la commune de Kahone, sont actuellement entre les mains de la brigade de Recherche de la localité. Ils ont été arrêtés jeudi, au moment où ils s’organisaient en caravane pour sensibiliser les chefs religieux afin d’obtenir leur soutien.



Les mis en cause, membres du collectif des sinistrés de l’aérodrome et 3 animateurs chargés d’assurer la sonorisation pour la caravane ont été cueillis par les éléments de la gendarmerie dans la soirée du jeudi. Conduits à la brigade de Recherche de la localité, trois (3) parmi eux ont été libérés. Le reste du groupe est actuellement en garde à vue.



Les opérations de déguerpissement et de démolition lancées le 3 décembre dernier, se poursuivent selon la Rfm.