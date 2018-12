Réforme agraire en Afrique du Sud: la Chambre des provinces donne son feu vert

L’Assemblée nationale a adopté une série de recommandations sur la future réforme agraire. C’est désormais une résolution officielle du Parlement. Le nouveau texte de loi doit maintenant être rédigé par un comité spécial, avant d’être soumis aux députés.



Pourtant, il est peu probable que la réforme agraire soit finalisée avant la dissolution du Parlement actuel, dans quelques mois, au moment des élections nationales.



Les opposants à la nouvelle loi se préparent à livrer une bataille sans pitié contre la réforme. L’Alliance démocratique, les syndicats de fermiers et le lobby Afriforum envisagent tous des recours en justice, jusqu’à la Cour constitutionnelle s’il le faut.



Autre obstacle : Julius Malema et son parti EFF, qui doivent voter avec l’ANC pour adopter cet amendement. Sauf que Julius Malema veut aller plus loin en imposant la nationalisation des terres, une idée à laquelle l’ANC est opposée.



Le débat devrait donc se poursuivre pendant encore de long mois.