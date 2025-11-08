Réformes communautaires : 145 textes et 8 milliards FCFA de projets passés en revue à Dakar

La 11e édition de la revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) se tiendra à Dakar du 10 au 12 novembre 2025. Cette rencontre marque une étape clé dans l’évaluation de la mise en œuvre des engagements communautaires du Sénégal.Au total, 145 textes réglementaires, ainsi que cinq (5) projets et programmes communautaires d’un montant global supérieur à 8 milliards de francs CFA, seront examinés lors de la phase technique des travaux. L’objectif de cette revue est de mesurer le degré d’application des réformes communautaires et de renforcer la dynamique d’intégration régionale.La précédente édition, tenue en 2024, avait mis en évidence des avancées notables dans la transposition et l’application des réformes de l’UEMOA. Le Sénégal s’était distingué par un taux moyen de mise en œuvre de 78,59 %, contre 77,53 % en 2023, confirmant sa progression constante dans l’alignement sur les standards communautaires.Instituée par un Acte additionnel de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement le 24 octobre 2013, la revue annuelle constitue un mécanisme essentiel pour accélérer l’application des politiques, programmes et projets communautaires au sein de l’Union, dans le cadre du renforcement de l’intégration économique régionale.