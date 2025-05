Réformes historiques à l’Assemblée nationale : El Malick Ndiaye lance une nouvelle ère de modernisation et de transparence

Le Président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a officiellement reçu jeudi 15 mai, les conclusions des travaux des Commissions ad hoc chargées de réformer l'institution parlementaire. Cet événement marque une étape décisive dans la concrétisation de la vision du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour un parlement modernisé et plus transparent.



Les réformes adoptées couvrent plusieurs domaines clés. Elles prévoient une réorganisation interne de l'Assemblée nationale, l'adoption d'un nouveau règlement administratif et la révision du règlement intérieur. La redéfinition du statut du personnel parlementaire et la modernisation du règlement financier font également partie des mesures phares. Par ailleurs, une méthodologie d'évaluation des politiques publiques sera mise en place, tandis qu'une chaîne parlementaire et un site institutionnel verront le jour pour améliorer l'accès des citoyens à l'information.



Dans son allocution, El Malick Ndiaye a salué le travail rigoureux et ambitieux des commissions, fruit de plusieurs semaines de réflexion collective. Il a particulièrement insisté sur le caractère participatif de ces réformes, précisant qu'elles résultent d'un large consensus et non d'une décision unilatérale. Cette approche inclusive garantit, selon lui, la légitimité et l'efficacité des changements entrepris.



Parmi les priorités annoncées figurent le renforcement de la transparence dans la gestion parlementaire et l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel. Le Président a également souligné l'importance d'adopter des outils modernes conformes aux standards internationaux de bonne gouvernance. Une attention particulière sera portée au projet de création d'une chaîne parlementaire, dont la proposition de loi sera déposée prochainement.



En conclusion de son intervention, le président de l'Assemblée nationale a réaffirmé avec force que l'institution n'avait qu'un seul objectif : servir le peuple sénégalais avec efficacité, intégrité et dévouement. Il a exprimé sa détermination à faire de cette nouvelle législature un modèle de modernité et de transparence, pleinement engagé au service de la République et de la démocratie.